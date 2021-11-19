В России подорожают безалкогольные напитки

Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России. Это спровоцирует резкий рост цен. Бизнес российских пищевых компаний существенно затруднила и перегрузка портов Дальнего Востока, сообщает РИА Новости.

Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая, — заявил агентству президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

По его словам, продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России. Лимонная кислота является важной составляющей безалкогольных напитков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.

Союз производителей соков, воды и напитков объединяет 55 компаний — производителей соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, на долю которых приходится более 70% объёма выпускаемой на российском рынке продукции.

Ранее сообщалось, что чёрный чай помогает гипертоникам в борьбе с повышенным артериальным давлением при регулярном употреблении. Этот неизвестный ранее эффект любимого многими напитка открыли учёные из Университета Западной Австралии.

Исследователи провели сбор данных о том, как влияет употребление этого напитка на мужчин и женщин, страдающих от повышенного систолического артериального давления. В ходе эксперимента участники должны были выпить в день на выбор не менее трёх чашек чёрного чая либо другого напитка, содержащего кофеин, однако в котором отсутствуют флавоноиды. В дальнейшем показатели давления оценивались при поступлении, в первый день эксперимента, а также спустя три и шесть месяцев.