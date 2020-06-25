В России подорожали гречка, рис и куриное мясо

https://static.news.ru/photo/0fb9fadc-b707-11ea-bf30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с 16 по 22 июня в России ускорился рост цен на гречку, рис и куриное мясо. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно им, за прошлую неделю цена на гречку увеличилась на 0,5%, на рис — на 0,6%. Подорожание курицы на 2,5% было зафиксировано в семи субъектах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8% и Пензенской области — на 3,5%. В Иркутской и Еврейской автономной областях курятина, наоборот, подешевела — на 1,9% и 1,7% соответственно, передаёт РИА Новости.

При этом стоимость куриных яиц снизилась на 1,3%, молока — на 0,4%, сахарного песка — на 0,3%, свинины и мороженой рыбы — на 0,2%. Также подешевели сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель — на 0,1%

Подорожали в указанный период чёрный чай — на 0,7%, мясные консервы и шоколадные конфеты — на 0,5%, маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,4%, печенье — на 0,3%, сычужные сыры, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и поваренная соль — на 0,2%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что независимые российские аналитики пришли к выводу о снижении инфляции в мае. При этом данные официальной статистики говорят об обратном.