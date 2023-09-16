В России поднимут НДС на бургеры В России с 1 октября ставку НДС на бургеры повысят до 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 октября ставку НДС на гамбургеры и аналогичные изделия повысят до 20%, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. В настоящее время налог составляет 10%, потому что такой фастфуд относят к хлебобулочным продуктам длительного хранения. Тем не менее, не все судебные инстанции соглашаются с такой классификацией.

Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что к Новому году на 5-20 % могут подорожать печенья, хлебобулочные изделия и шоколад. Об изменениях условий закупок рассказали представители нескольких федеральных и региональных сетей. Они сообщили, что, помимо зависимого от курса рубля какао, растет стоимость муки и сахара, а заодно дорожает логистика. Сотрудникам также приходится повышать зарплату на фоне инфляции.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что гамбургеры и пицца этой осенью могут подорожать в среднем на 4–8%. По ее словам, рост цен на гамбургеры будет более сдержанным, потому что стоимость говядины выросла не так сильно, как цена свинины или мяса птицы. Пицца подорожает сильнее в первую очередь из-за увеличения цен на сыры.