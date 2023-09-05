Названы продукты, которые могут подорожать к Новому году «Фонтанка»: печенье и шоколад могут подорожать к Новому году

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Поставщики предупредили о повышении цен на печенье, хлебобулочные изделия и шоколад, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что к Новому году ожидается подорожание этих товаров на 5–20%.

Об изменениях условий закупок изданию рассказали представители нескольких федеральных и региональных сетей. Они сообщили, что, помимо зависимого от курса рубля какао, растет стоимость муки и сахара, а заодно дорожает логистика. Сотрудникам также приходится повышать зарплату на фоне инфляции.

Так, фабрика «Славянка» (шоколад «Оcобый», конфеты «Белочка», «Мишка на Севере», батончик «Крупская» и др.) с 1 сентября пoдняла цены от 5 до 20%. Как отмечает кoмпания, резкий рост курсов иностранной валюты оказал значительное влияние на cебестоимость выпускаемой продукции, так как доля сырьевой cоставляющей, зависящей от них, превышает 70%. Отмечается, что также заявили о повышении цен такие иностранные гигaнты, как Ferrero, Mondelez, Nestle, Mars, а также российские «Объединенные кoндитеры».

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что гамбургеры и пицца этой осенью могут подорожать в среднем на 4–8%. По ее словам, рост цен на гамбургеры будет более сдержанным, потому что стоимость говядины выросла не так сильно, как цена свинины или мяса птицы. Пицца подорожает сильнее в первую очередь из-за увеличения цен на сыры.