Стало известно, на сколько подорожают пицца и бургеры этой осенью Эксперт Долгова: пицца и гамбургеры могут подорожать осенью на 4–8%

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Гамбургеры и пицца этой осенью могут подорожать в среднем на 4–8%, заявила NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, рост цен на гамбургеры будет более сдержанным, потому что стоимость говядины выросла не так сильно, как цена свинины или мяса птицы. Пицца подорожает сильнее в первую очередь из-за увеличения цен на сыры.

Цены на гамбургеры и пиццу могут вырасти осенью в среднем на 4–8%. В случае с гамбургерами конечная стоимость больше зависит от цен на говядину, которые изменились за лето не так сильно, как на птицу и свинину, а также от цен на хлеб и овощи. Поэтому с учетом сезонной дефляции рост цен может замедлиться. С пиццей все несколько иначе. Подорожание молочных продуктов и, соответственно, сыра уже способствовало росту цен на пиццы «Четыре сыра», «Карбонара», «Маргарита», — сказала Долгова.

Свою лепту в рост цен на пиццу внесли и заметно подорожавшие помидоры, а также наблюдаемый в июле — августе рост цен на яйца и сахарный песок, используемые в тесте, объяснила эксперт.

Ранее сообщалось, что к сентябрю шаурма подорожает на 10–15%. Об этом сообщили представители бизнеса, отметив, что стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В «Мосшаурме» рассказали, что повышение цен уже идет, но окончательное решение примут после новых поставок мяса. Также отмечалось, что с начала 2023 года шаурма уже подорожала на 25%. В «Рославаше» прогнозируется повышение цен на 5%. В компании допустили, что производители могут начать экономить на размере порций.