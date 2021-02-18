Банк России планирует повысить ключевую ставку

https://static.news.ru/photo/00b9f73c-71e5-11eb-9192-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России анонсировал повышение ключевой ставки с нынешних 4,25% до 5-6%. Сроки и темпы этого процесса будут зависеть от прогноза инфляции.

На прогнозном горизонте, который у нас трёхлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки — 5-6%, — цитирует ТАСС главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Во время конференции Ассоциации банков России она также отметила, что сейчас дезинфляционные факторы в РФ преобладали.

Они сбалансированы, на наш взгляд — проинфляционные и дезинфляционные факторы, — уточнила Набиуллина.

По словам главы Центробанка, уровень ставки влияет на бизнес-модели и многие банки стали поднимать вопрос о том, что в условиях низких ставок тяжело сохранять маржу. В условиях низких процентных ставок по депозитам всё больше клиентов банков переходят на фондовый рынок, и в этом случае регулятор рекомендует кредитным организациям прислушиваться к потребностям клиента.

Как писал NEWS.ru, Банк России больше не видит вариантов смягчения денежно-кредитной политики, заявила Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров. Она отметила, что дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции. По её словам, в 2021 году политика регулятора будет достаточно мягкой, имея своей целью восстановление российской экономики. ЦБ в наступившем году ожидает сохранения структурного профицита ликвидности банковского сектора, но некоторые колебания всё же возможны.