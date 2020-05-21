В России отказались от шахматной рассадки пассажиров в самолётах

https://static.news.ru/photo/bd1c4c3a-9c08-11ea-bda2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация исключила норму о шахматной рассадке пассажиров из рекомендаций по противоэпидемиологическим ограничениям в самолётах и аэропортах.

Как отмечают «Известия», от антивирусной рассадки «через одного» решено оказаться после проработки вопроса с министерством транспорта. Рекомендации устанавливают для аэропортов два уровня риска: высокий, куда прилетают самолёты из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и низкий. Предполагается, что пассажирам будут мерить температуру на входе в аэропорт, а также при посадке в лайнер. Все пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Стюардессы будут контролировать соблюдение социальной дистанции. Питание предоставят в одноразовой посуде в герметичной индивидуальной упаковке.

Ранее, как писал NEWS.ru, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендации по частичному заполнению салонов самолётов. Такие меры авторы обращения считают избыточными. По их предположениям, ограничения по посадке в салонах приведут к росту цен на билеты и сокращению рейсов на региональных направлениях, это ещё больше ударит по авиаотрасли.