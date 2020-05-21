В России отказались от шахматной рассадки пассажиров в самолётах

Росавиация исключила норму о шахматной рассадке пассажиров из рекомендаций по противоэпидемиологическим ограничениям в самолётах и аэропортах.
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Стюардессы будут контролировать соблюдение социальной дистанции. Питание предоставят в одноразовой посуде в герметичной индивидуальной упаковке.
Ранее, как писал NEWS.ru, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендации по частичному заполнению салонов самолётов. Такие меры авторы обращения считают избыточными. По их предположениям, ограничения по посадке в салонах приведут к росту цен на билеты и сокращению рейсов на региональных направлениях, это ещё больше ударит по авиаотрасли.
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