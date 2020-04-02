В России не исключили дальнейшего снижения цен на нефть

https://static.news.ru/photo/8e37813e-74e7-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: michaelarcand/flickr.com

Министерство энергетики РФ не исключает дальнейшего снижения цен на нефть, но не обязательно на долгий период. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Мы не исключаем, что цена будет ниже. Этот период — беспрецедентный. Но это не означает, что цена, которая может быть ниже, обязательно должна долгий период держаться, — сообщил министр в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что сильный ценовой всплеск на рынке нефти неизбежен, если отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена, писал NEWS.ru.

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 31 марта опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals с поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.