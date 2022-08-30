В России начали продавать поддельную Coca-Cola под видом оригинала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На маркетплейсах в России оптом и в розницу начали продавать поддельную Coca-Cola, а также другие популярные безалкогольные напитки. Фальшивую газировку разливают в оригинальные бутылки, выдавая напиток за настоящий, однако некоторые продавцы открыто пишут что поставляют «дубль» или «качественную реплику», выяснили в RTVI.

Продавцы в Сети предлагают как розничные, так и оптовые объемы напитка, а в некоторых случаях работая только с поставками фурами. Подобные объявления удалось обнаружить в Москве, Крыму и Чечне. При этом, не каждый указывает, что продает поддельный товар. Об обмане можно узнать только из отзывов пользователей, которые жалуются на вкус напитка, неаккуратно приклеенные этикетки и несвойственную форму бутылок.

Партнер коллегии адвокатов Екатерина Токарева отметила, что за продажу поддельных напитков российским законодательством предусмотрена административная ответственность, а если от этого пострадают потребители, то речь будет идти уже об уголовной ответственности.

Гражданская ответственность за незаконное использование товарного знака Coca-Cola может быть очень большой — в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Такой размер компенсации редко, но назначается, — предупредила юрист.

Основатель сети быстрого питания Михаил Гончаров ранее заявил, что Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола». Отмечается, что подразделение компании в РФ при этом переименовано в Multon Partners. Предприниматель подчеркнул, что новому напитку теперь придется конкурировать с российскими производителями.