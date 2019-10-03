https://static.news.ru/photo/03c49d38-e5e6-11e9-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей.

Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым), — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Он добавил, что минимальная розничная цена на коньяк может быть увеличена с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 л.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что каждый день в России должен быть Днём трезвости. Бывший главный санитарный врач РФ также отметил, что у страны есть успехи в борьбе с употреблением алкоголя: молодое поколение к этому всё чаще относится негативно. Правда, сохраняется тенденция со злоупотреблением спиртным среди мужского населения, писал News.ru.