В Росавиации опровергли сообщения о продаже билетов за один рубль

Авиакомпания Nordwind на самом деле указала в заявках на субсидии тариф в один рубль, однако к этой сумме ещё добавятся таксы и сборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Специальный тариф применяется для расчёта стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы, — разъяснили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет.

Всего запланировано продать 25 тысяч таких билетов. Они появятся на маршрутах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России.