В РФ впервые за две недели сократился объём наличных денег в обращении

Объём наличных денег в обращении в России, который рос с 22 февраля, сократился впервые за две недели, следует из данных ЦБ. Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это объясняется ростом ставок по вкладам после повышения ключевой ставки и регулятивных мер по наличной валюте.

Набег на банки прекратился, остановился отток средств населения из банков, люди возвращают деньги в банки, — сказал Осадчий.

Он объяснил это повышением ключевой ставки и связанным с этим ростом процентных ставок по вкладам. Кроме того, введение временного запрета на продажу наличной иностранной валюты будет способствовать снижению спроса на наличные и, как следствие, сокращению их объёма. За 9 марта объём наличных в обращении в России уменьшился на 25,4 миллиарда рублей, что стало максимальным сокращением с конца января.

Ранее Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября. Центробанк оставил за россиянами право открывать новые валютные счета и вклады, однако при этом граждане смогут снять с них средства в рублях по рыночному курсу. Также россияне не смогут покупать в банках валюту, хотя смогут её обменять.

Там пояснили, что вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи.