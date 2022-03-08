Центробанк РФ ввёл временный порядок операций с наличной валютой

Банк России на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября, сообщает ТАСС.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи, — подчеркнул регулятор.

Центробанк оставил за россиянами право открывать новые валютные счета и вклады. Однако при этом граждане смогут снять с них средства в рублях по рыночному курсу. Также россияне не смогут покупать в банках валюту. Обменять же её будет можно.

Ранее стало известно, что российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях. Также речь может идти и об «ином порядке» выплат — его для кредитных и некредитных финансовых организаций определяет Центробанк, а для всех прочих должников это делает Минфин.