В РФ допустили возможность проявления галопирующей инфляции

В России де-факто возможно проявление галопирующей инфляции, хотя вероятность подобного невелика. Причиной запуска могут стать серьёзные геополитические потрясения. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По мнению эксперта, инфляция с большой долей вероятности разгонится в случае серьёзных геополитических потрясений или финансового кризиса. Произойдёт подобное во всём мире.

А вот если произойдут серьёзные геополитические потрясения или грянет финансовый кризис, инфляция может пуститься вскачь и превысить «пограничные отметки» повсеместно — и в США, и в Европе, — отметил Переславский.

Для её замедления необходимо повышение ключевой ставки, заградительные пошлины на импортные товары и заморозка цен на определённые товары и услуги.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по итогам года инфляция в России ожидается на уровне 8%. По словам главы государства, это больше, чем ожидалось. Он также подчеркнул, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%.

Путин отметил, что начала расти среднемесячная зарплата россиян в реальном выражении и реальные доходы населения, пояснив, что это средний показатель, далеко не у всех категорий граждан выросли доходы.