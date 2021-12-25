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В РФ допустили возможность проявления галопирующей инфляции

Аналитик Переславский допустил возможность в России галопирующей инфляции
02:23, 27 декабря 2021
В РФ допустили возможность проявления галопирующей инфляции Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press
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В России де-факто возможно проявление галопирующей инфляции, хотя вероятность подобного невелика. Причиной запуска могут стать серьёзные геополитические потрясения. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По мнению эксперта, инфляция с большой долей вероятности разгонится в случае серьёзных геополитических потрясений или финансового кризиса. Произойдёт подобное во всём мире.

А вот если произойдут серьёзные геополитические потрясения или грянет финансовый кризис, инфляция может пуститься вскачь и превысить «пограничные отметки» повсеместно — и в США, и в Европе, — отметил Переславский.

Для её замедления необходимо повышение ключевой ставки, заградительные пошлины на импортные товары и заморозка цен на определённые товары и услуги.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по итогам года инфляция в России ожидается на уровне 8%. По словам главы государства, это больше, чем ожидалось. Он также подчеркнул, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%.

Путин отметил, что начала расти среднемесячная зарплата россиян в реальном выражении и реальные доходы населения, пояснив, что это средний показатель, далеко не у всех категорий граждан выросли доходы.

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