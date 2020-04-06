В РФ до конца года ввели мораторий на штрафы за просрочку платежей в ЖКХ

Для россиян ввели временный мораторий на начисление штрафных санкций за просроченные платежи в ЖКХ. Кроме того, за долги не будут отключать коммунальные услуги. Мораторий будет действовать до конца текущего года.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов , — сказал он.

Премьер также добавил, что не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.