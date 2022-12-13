В РАНХиГС предложили исключить из списка соцпродуктов говядину и яблоки

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Эксперты РАНХиГС предложили исключить из списка социально значимых продуктов говядину и яблоки. Специалисты считают, что перечень вышеуказанных продуктов требует пересмотра, сообщает РБК.

По мнению экспертов, доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них скорее имеет психологический эффект. Выводы экспертов содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.

В документе анализируются способы противодействия резкому росту цен, в частности, и практика ограничения цен на социально значимые продукты, перечень которых утвержден правительством. В ценообразование по ним государство может вмешиваться, если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней подряд за исключением сезонного фактора.

Такой механизм был введен в России в 2010 году. Изначально порог подорожания был равен 30%, но в конце 2020 года он был снижен. В перечень социально значимых продуктов входят 24 наименования. В частности, это отдельные виды мяса: говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры, мороженая неразделанная рыба, масло сливочное и подсолнечное, питьевое молоко, яйца, хлеб, мука. В перечне указаны крупы — пшено, шлифованный рис, гречка, овощи — картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь и яблоки.

В исследовании центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС правительству предлагается сократить вышеуказанный перечень. В частности, это говядина, которая входит в рацион наиболее обеспеченных семей, а также яблоки, которые в значительной мере являются импортными. Также речь идет о продуктах, которые занимают в бюджете семей мизерную долю.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов не исключил повторного резкого роста цен на продукты питания. Это может произойти в 2022 году. Он связал возможное негативное развитие событий с не очень хорошим урожаем в этом году.