В профсоюзе назвали невозможным трудоустройство по распределению

Трудоустройство выпускников вузов по распределению на данный момент невозможно, но сама идея неплохая. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он отметил, что раньше всё было за счёт государства и оно принимало решение по поводу распределения. Сейчас на студентов, обучающихся не за бюджетные деньги, вообще не может распространяться такая идея.

А вообще здравое предложение. Оно сходно с нашим — вернуть, гарантировать первое рабочее место для всех выпускников. Вне зависимости от того, бюджетники они или нет, — сказал Шмаков.

Он отметил, что сейчас идёт предвыборный период. Поэтому будут выдвигаться различные предложения, из которых 90% будут просто пиаром, считает глава ФНПР. Проблему же трудоустройства надо обсуждать, но «в лоб» она не решаема.

Ранее сообщалось, что депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть в России трудоустройство по советскому образцу, когда происходило распределение выпускников бюджетных вузов по предприятиям.