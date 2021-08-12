В Госдуме предложили управлять трудоустройством россиян, как в СССР

Депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть в России трудоустройство по советскому образцу, когда происходило распределение выпускников бюджетных вузов по предприятиям. Об этом он сказал изданию URA.RU.

В первую очередь, по мнению парламентария, это должно касаться педагогических и медицинских специальностей. Нилов отметил, что на бюджетной основе предоставляются льготы, бесплатное обучение и можно поставить в таком случае условие об обязательном устройстве на работу по распределению.

Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах, — отметил депутат.

Он добавил, что нужно больше расширять льготные категории для поступающих в бюджетные вузы.

Ранее сообщалось, что в первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве.