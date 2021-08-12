В Госдуме предложили управлять трудоустройством россиян, как в СССР

Депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть в России трудоустройство по советскому образцу, когда происходило распределение выпускников бюджетных вузов по предприятиям. Об этом он сказал изданию URA.RU.
В первую очередь, по мнению парламентария, это должно
Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах, — отметил депутат.
Он добавил, что нужно больше расширять льготные категории для поступающих в бюджетные вузы.
Ранее сообщалось, что в первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве.