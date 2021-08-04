Названа наиболее частая причина отказа в трудоустройстве

В первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix.

В каждом пятом случае отказ соискатели получали из-за отсутствия у них требуемых навыков и квалификации. Причиной каждого шестого отказа стало несоответствие корпоративной культуре личных качеств соискателя.

Замыкают десятку «дискриминационные» причины отказа в трудоустройстве — из-за возраста, пола и национальности. На долю первой из них приходится около 5% отказов, на остальные — 0,5%.

Реже всего соискатели получали отказ по причине того, что не прошли проверку службой безопасности работодателя.

Ранее сообщалось, что 74% россиян сталкивались с ложью работодателей при трудоустройстве. Чаще всего их вводили в заблуждение насчёт заработной платы и перечня рабочих обязанностей.