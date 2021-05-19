Минэнерго расширил проект по бесплатному подключению газа до 15 регионов

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Количество российских регионов, жители которых получат возможность бесплатно подвести газ до участка, решено увеличить с четырёх до пятнадцати. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

Ещё осенью 2020 года речь шла лишь о четырёх пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан, — заявили в Минэнерго.

Самый высокий уровень газификации отмечается в данный момент в Московской и Тюменской областях (85,9% и 79,8%), самый низкий — в Мурманской и Амурской областях (1,3% и 0,6%).

По данным Минэнерго, первый этап программы газификации запланирован на 2021 — 2022 годы.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021–2022 годы коснётся порядка 2 млн российских домовладений. Министр отметил, что нехватка финансирования программы газификации российских регионов на 2021–2025 годы оценивается правительством в 700–800 млрд рублей. Недостающие средства могут добавить «Газпром», региональные бюджеты, или их могут выделить за счёт перераспределения расходов внутри самой программы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.