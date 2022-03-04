В правительстве назвали сроки кризисного периода в России

Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться три — пять месяцев. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями», подчеркнув, что принятые меры помогут различным отраслям безболезненно пройти этот период.

Я надеюсь, он будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев, — заявил Борисов.

Он отметил, что санкции Запада стали серьёзным вызовом для российской промышленности, однако правительство принимает эффективные меры использования бюджетных средств, включая налоговые льготы на НДФЛ и меры пониженной ставки для ряда предприятий. Также вводятся налоговые и прочие льготы для IT-отрасли, которая оказалась наиболее важной в период санкционного воздействия и должна решить проблемы импортозамещения и ухода от зависимости от западной продукции.

Ранее экономист Goldman Sachs Клеменс Графе рассказал, что Россия победит в санкционной войне благодаря высокой цене на нефть. По его словам, через полгода после введения западных санкций Москва заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать потери. Он отметил, что в этом случае экономика страны будет ориентирована на внутренний рынок, а объём товарооборота между Россией и Китаем заметно возрастёт.