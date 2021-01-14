В погоне за процентом: можно ли заработать на вкладе в 2021 году

Большинство людей привыкли хранить сбережения в финансово-кредитных организациях. Однако 2020 год показал: не всякий депозит способен сохранить накопленное. Больше того: эксперты ранее назвали рублёвые вклады россиян самой провальной инвестицией года. Но, как известно, дополнительный доход никогда не бывает лишним. И, возможно, 2021 год окажется для сторонников традиционных инструментов сбережений более удачным. NEWS.ru разбирался, можно ли сегодня приумножить накопления с помощью банковского вклада и где искать высокие проценты.

Прошедший год ничем не порадовал приверженцев депозитов. Ставки опустились до минимума благодаря тому, что Центробанк несколько раз опускал ключевую ставку, доведя её до 4,25%. В итоге средняя ставка по срочным рублёвым вкладам была на уровне 3,5-4%, по накопительным счетам и того ниже — 2,5-3,5%. Это рекордно низкие показатели, которые сделали перспективу держать деньги на банковских депозитах не только невыгодной, но и убыточной, отмечает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

Впервые за долгие годы доход по депозитам перестал покрывать даже инфляцию, которая по итогам 2020 года составила 4,9%. В 2019 году ставки по вкладам тоже не были высокими, однако можно было найти предложения с доходностью 6-6,5%, при этом инфляция составляла всего 3%.

Понимая всю бесперспективность хранения денег на депозитах, за 2020 год россияне забрали из банков чуть менее 2 млрд рублей. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), по состоянию на октябрь 2020 года этот показатель достиг 1,5 млрд рублей. В ноябре-декабре отток не прекратился. Официальных данных пока нет, но ориентировочно он должен составить около 300-350 млрд рублей, прогнозирует Григорян.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тенденция сохранилась и в начале 2021 года. Граждане продолжают обналичивать как рублёвые, так и валютные банковские депозиты. По мнению эксперта, пока что этот отток не критичен, однако если ситуация сохранится в том же виде, уже во второй половине года банкам придётся более активно работать в отношении привлечения клиентов.

Намерений понижать ключевую ставку в 2021 году у ЦБ пока нет, но и повышать её тоже не собираются. Возможно, во второй половине года это всё-таки произойдет, но вряд ли она окажется выше 4,5-4,75%. А это означает, что ждать роста ставок по депозитам более чем на 1% не следует. Инфляция же значительно превысит показатели доходности по вкладам. На текущий момент она прогнозируется не менее 6% — и это самые оптимистичные прогнозы. В реальности же, учитывая пандемию и нынешнее состояние российской экономики, она будет ближе к 10%, если не выше. Сергей Григорян специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF)

Заработать на банковском вкладе в 2021 году, по всей видимости, не удастся. Более того, депозиты не позволят даже сохранить накопления, указывает эксперт.

По словам кандидата экономических наук, преподавателя Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимира Григорьева, планомерное снижение ключевой ставки Центробанком в течение длительного времени преследует своей целью снижение стоимости заимствований, и в этих условиях доходность по вкладам естественно будет низкой.

В принципе, размещение денег в банковские вклады с целью получения дохода уже не имеет никакого смысла. 4-5% годовых с учётом уровня инфляции, обесценивания рубля относительно доллара и евро — это не доход. Не говоря уже о том, что даже для получения этого дохода некоторые банки навязывают вкладчикам никому не нужные страховки, обязательные суммы расходов именно по своим картам и т.д. и т.п. Поэтому ничего положительного в плане доходов от банковских вкладов ждать не стоит. Владимир Григорьев старший преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН старший преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Единственное, что возможно сделать в таких условиях — найти максимально возможную доходность по вкладу. Понятно, что максимальный заработок на депозите возможен при выборе инвестпродукта с наиболее выгодными условиями.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Каждый отдельно взятый банк предлагает клиентам свои условия по депозитам, поэтому прежде чем сделать выбор, следует собрать сведения по условиям актуальных депозитов. Важно учитывать, что долгосрочные инвестиционные продукты сроком от года зачастую выгоднее краткосрочных. Процентные ставки по депозитам, открытым дистанционно, как правило, выше на 0,5-1%. Выгодными условиями отличаются и специальные депозиты, которые приурочены к новому сезону и открываются под более высокие ставки. Временные предложения позволяют получить максимальный доход в короткие сроки.

Сергей Григорян предлагает обратить внимание на комбинированные продукты, содержащие в себе банковский депозит и какой-либо инвестиционный элемент.

С помощью такого продукта вы будете иметь гарантированную часть — пусть с низкой процентной ставкой, но вы точно при этом ничего не потеряете — и одновременно возможность увеличить доходность. Например, некоторые банки сейчас предлагают срочные депозиты от 6 месяцев до 2-х лет с процентной ставкой около 6-7%. При этом такую ставку вы можете получить только если параллельно откроете брокерский счёт или, к примеру, инвестируете определённую сумму в фондовый рынок, — поясняет эксперт.

Наиболее высокие проценты по вкладам предлагают банки, испытывающие потребность в дополнительной ликвидности, поэтому целесообразно именно в них открыть депозит в пределах страховой суммы, говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Оксана Карпенко.

Альтернативой банковским депозитам могут стать вложения в гособлигации — облигации федерального займа (ОФЗ), позволяющие получить доходность, сопоставимую с доходностью по депозитам. С целью долгосрочного инвестирования можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) в крупном банке с самостоятельным или доверительным управлением. Он даёт возможность заработать на инвестициях больше чем по вкладам за счёт получения гарантированного государством налогового вычета и потенциального дохода от инвестиций. Оксана Карпенко кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН

В целом, по мнению экспертов, в 2021 году ставки по банковским вкладам будут изменяться в зависимости от размера ключевой ставки ЦБ, которая пока остаётся на историческом минимуме. В свою очередь уровень ключевой ставки ЦБ будет зависеть от целого ряда макроэкономических факторов: темпов инфляции, ситуации с пандемией коронавируса, курса рубля и цен на энергоносители.