В «Опоре России» призвали смотреть на расходы в перспективе

https://static.news.ru/photo/ea9ef5de-c391-11eb-b23f-96000091f725_660.jpg Фото: oporarussia/facebook.com

Пора подсчитывать не только расходы, но и прибыль, которая может быть получена в перспективе, в том числе от вложения денег в исследования и разработки. Такое мнение высказала вице-президент организации «Опора Роcсии» Наталья Захарова NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021.

По её мнению, сейчас в стране периодически возникает ненужная борьба. Речь идёт о противостоянии предприятий и государства, работодателей и работников. Захарова считает, что стоит найти ту модель, при которой усилия каждого будут поддерживаться стараниями других.

Новая экономика — это создание благоприятных условий для бизнеса и нахождение баланса интересов, — пояснила она.

Эксперт также подчеркнула, что необходимы условия для создания научными и образовательными организациями малых инновационных компаний, а также возникновения между ними здоровой конкуренции. Кроме того, государству стоит поддерживать продвижение инноваций на национальные и зарубежные рынки за счёт значительного увеличения массы инновационных компаний.

Технологические компании стали бороться за рынок, в том числе обращаться за услугами патентных поверенных для того, чтобы прекратить незаконное использование интеллектуальной собственности и обеспечить исключительные права на рынок, — заключила Захарова.