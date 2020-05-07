В Минске рассказали о соглашении с РФ по межбюджетным расчётам по нефти

https://static.news.ru/photo/f0c47ccc-9048-11ea-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соглашение между министерствами финансов Белоруссии и России по межбюджетным расчётам по нефти находится на финальной стадии. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют, — приводит его слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в марте премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Стороны пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».

Москва и Минск не продлили соглашения по поставке нефти после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только «Самфар».