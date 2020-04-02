В Минске рассказали, как урегулируют выплаты поставщикам нефти из РФ

https://static.news.ru/photo/c83790cc-7587-11ea-bcc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mnpz.by

НПЗ Белоруссии начали заключать контракты на объёмы поставок сырья от российских нефтяных компаний на апрель. Вопросы выплаты премий поставщикам из РФ будут урегулированы межбюджетными расчётами.

Об этом 3 апреля сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. По его словам, на апрель запланирована поставка до двух тонн нефти.

На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Юралс для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. В комментариях сторон не имеется никаких противоречий ни по цене, ни по объёмам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям, — приводит слова Тищенко ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки. При этом он подчеркнул, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

При этом 2 апреля в Минске выразили намерение приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. В этот же день «Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию, писал NEWS.ru.