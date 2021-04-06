В Минсельхозе не увидели предпосылок для резкого роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/4c6b0e28-976a-11eb-8700-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация на рынке АПК в России выглядит стабильной и нет предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты. Об этом заявили в Минсельхозе.

В ведомстве также отметили, что такие выводы делают, поскольку постоянно осуществляют мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия, сообщает ТАСС.

Помочь снижению цен на птицеводческую продукцию, когда распространяется грипп птиц и растёт себестоимость производства, могут разработанные Минсельхозом новые механизмы поддержки предприятий отрасли. Так, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемый заёмщику, для предприятий отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей.

Кроме того, введены льготные краткосрочные кредиты для животноводов на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, что должно обеспечить кормовую базу. Также в ближайший месяц должна снизиться стоимость кормов. Такой эффект ожидается от действия экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители подсолнечного масла и сахара получат из федерального бюджета 9 млрд рублей в качестве компенсации убытков. Деньги будут выделены в рамках программы стабилизации цен на продукты. Средства изыщут из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение на данный момент рассматривается в правительстве РФ.