В Минобороны назвали стоимость новой формы для участников СВО Минобороны: стоимость комплекта формы для участников СВО составит 10,6 тысячи рублей

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Контрактная стоимость одного летнего комплекта формы для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, производства компании «Гардарика» составляет 10 тысяч 628 рублей 15 копеек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что никаких других контрактов на экипировку, в том числе зимнюю, с компанией не заключалось.

В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей. Одной из привлеченных компаний является «Гардарика», которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией «Гардарика», составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп. — говорится в сообщении.

Производственные мощности компании размещены в Ярославской области. Ее учредителем выступает Артем Степаненко. По информации ярославских СМИ, на которые ссылается РБК, он является сыном заместителя главы Росимущества Дмитрия Степаненко. В компании объемы производства и стоимость комплекта формы не раскрывали. На сайте производителя цены на различные комплекты тактической одежды доходят до 140–150 тысяч рублей.

Ранее депутат комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал завышенными цены на военное обмундирование от компании «Гардарика».

При этом в Минобороны подтвердили разработку образцов формы нового поколения, сообщив, что при работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО. Поставка новой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.