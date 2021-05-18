В Минфине заявили, что утечка биометрии может сломать жизнь

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Об этом сообщает РБК.
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И всё, и непонятно, что делать. Вот это допустить ни в коем случае нельзя, — произнёс Моисеев.
В связи с этим замминистра призвал финансовые организации сделать упор на повышение безопасности персональной информации, а не только на улучшение сервиса в банках.
Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и «Сбер» планируют создать совместное предприятие (СП) для развития цифровых технологий идентификации, включая биометрию, в том числе и в сфере экономики. Стороны уже подписали предварительное соглашение.