В Минфине заявили, что утечка биометрии может сломать жизнь

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил , что при работе клиентов через удалённые каналы связи власти должны обеспечить безопасность биометрии. Так, если пин-код, пароль или паспорт можно поменять в течение жизни, то биометрические данные смене не подлежат, поэтому в случае их утечки у человека в цифровом будущем сломана жизнь, подчеркнул эксперт.

И всё, и непонятно, что делать. Вот это допустить ни в коем случае нельзя, — произнёс Моисеев.

В связи с этим замминистра призвал финансовые организации сделать упор на повышение безопасности персональной информации, а не только на улучшение сервиса в банках.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и «Сбер» планируют создать совместное предприятие (СП) для развития цифровых технологий идентификации, включая биометрию, в том числе и в сфере экономики. Стороны уже подписали предварительное соглашение.