https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты Минфина подсчитали урон для российского бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно прогнозу, при падении цен на нефть марки Urals до $10 за баррель потери бюджета РФ составят 5% ВВП.

При этом если стоимость нефти после этого не будет расти в течение 10 лет, то потери казны составят 70% годового ВВП, который, по итогам 2018 года составил 103 трлн рублей.

Такое снижение — самый радикальный сценарий среди остальных шоковых, вероятность его воплощения в жизнь крайне низка, — заявила «Известиям» руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Суслина.

Вместе с тем эксперты заверили, что сценарий, при котором нефть рухнет даже до $40, крайне маловероятен, а объём накопленной подушки безопасности и устойчивость государственных финансов в целом позволят экономике РФ пройти период низких цен на углеводороды без особых потрясений.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цены на смесь Urals снизятся с $62-63 за баррель в 2019 году до $57 в 2020 году и до $53 к 2024 году.

Ранее News.ru писал о том, что из-за действующей системы налогообложения доходы в бюджет могут сократиться на 4,1 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи нефти. Об этом говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики Павла Сорокина в рамках Российской энергетической недели. В презентации указано, что добыча к 2035 году снизится на 217 млн т, до 339,1 млн т, а инвестиции — на 2,3 трлн рублей.