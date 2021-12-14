В Минэнерго рассказали о второй заявке на допуск к экспорту газа

В Минэнерго рассказали о второй заявке на допуск к экспорту газаГлава Минэнерго Шульгинов заявил, что не только «Роснефть» просит допуск к экспорту газа
Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство получило два обращения на доступ к экспорту газа из России по агентскому соглашению с «Газпромом». По словам министра, сейчас рассматривается инициатива «Роснефти», а до неё была другая заявка, сообщает РИА Новости.
Шульгинов
Чиновник добавил, что сначала следует «нормативку подготовить, документацию сформулировать, требования к агентским договорам». Говорить на данную тему можно будет лишь после обработки запроса «Роснефти», уточнил Шульгинов.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году, пишет Bloomberg. Отмечается, что это станет одним из этапов стратегии декарбонизации и «зелёного перехода». Агентство указывает, что данное решение ЕС противоречит видению России, которая предлагает долгосрочные контракты в качестве решения проблемы ЕС с обеспечением газом.