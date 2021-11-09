В Минэнерго заявили, что без их усилий бензин был бы на 15 рублей дороже

Демпферный механизм, используемый для корректировок цен на топливо внутри страны, показывает свою эффективность и не даёт бензину чрезмерно дорожать. Сам механизм постоянно ругают как производители, так и продавцы, но обойтись без него нельзя, заявил в интервью «Коммерсанту» глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
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Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать, для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться, - отметил Шульгинов.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян объяснил, почему в России такая «дикая стоимость литра бензина». Она такова по причине значительной доли налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно — как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.