В Минэнерго заявили, что без их усилий бензин был бы на 15 рублей дороже

Демпферный механизм, используемый для корректировок цен на топливо внутри страны, показывает свою эффективность и не даёт бензину чрезмерно дорожать. Сам механизм постоянно ругают как производители, так и продавцы, но обойтись без него нельзя, заявил в интервью «Коммерсанту» глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Министр назвал стоимость бензина искусственно заниженной, добавив, что без усилий властей он обходился бы на 15 рублей дороже. По его словам, власти продолжают следить за ценами на бензин и готовы принять все меры в случае необходимости.

Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать, для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться, - отметил Шульгинов.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян объяснил, почему в России такая «дикая стоимость литра бензина». Она такова по причине значительной доли налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно — как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.