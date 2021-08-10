В Минэнерго объяснили, почему бензин на АЗС стоит на 15 рублей дешевле

Литр бензина на автозаправочных станциях мог стоить на 15 рублей дороже, если бы не демпфер, введённый правительством. Об этом агентству Reuters сказал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм, — отметил чиновник.

На данный момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае — нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Ранее сообщалось, что правительство России введёт запрет на продажу бензина в случае ухудшения ситуации на рынке. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с нефтяниками. По его словам, также может быть введён временный запрет на продажи бензина трейдерами.