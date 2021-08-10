В кабмине объяснили, в каком случае запретят экспорт бензина

Правительство России введёт запрет на продажу бензина в случае ухудшения ситуации на рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с нефтяниками, сообщается на сайте кабмина.

По его словам, также может быть введён временный запрет на продажи бензина трейдерами.

Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации, — сказал Новак.

Он отметил, что речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям. Нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка, считает Новак. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже, которое можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива.

Ранее сообщалось, что решение о запрете экспорта бензина, которое в настоящий момент активно обсуждается в правительстве, не было одобрено на совещании нефтяников с Новаком.