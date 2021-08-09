Власти отказались от запрета на экспорт бензина

Решение о запрете экспорта бензина, которое в настоящий момент активно обсуждается в правительстве, не было одобрено на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Как сообщил ТАСС источник в отрасли, жёстких мер по стабилизации цен не ожидается.

По данным источника, во время совещания власти рекомендовали компаниям увеличить объём предложения на бирже, в том числе за счёт резервов, обеспечить их равномерные и регулярные поставки. Всё это может способствовать снижению цен.

Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что введение запрета на экспорт бензина из страны может сильно ударить по отечественным производителям и бизнесу. Он отметил, что соответствующий план был разработан ещё в апреле текущего года, однако до сих пор не был реализован.

По его словам, в случае введения запрета на экспорт на внутреннем рынке произойдёт сокращение объёмов предложения, цены же будут чуть выше рекордных июньских показателей. Это не выгодно ни производителям, ни покупателям бензина.