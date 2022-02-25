В Минэкономразвития оценили готовность экономики к ужесточению санкций

В Минэкономразвития заявили, что Россия давно живёт в условиях санкций и уже адаптировалась к ним, а также нашла эффективные ответные решения, которые одновременно помогли укрепить экономику. Как сказано в заявлении на сайте министерства, российская экономика куда более устойчива, чем в 2014 году, когда были введены первые санкции. Кроме того, Минэкономразвития России рассматривает дополнительные меры по снижению влияния санкций, включая наращивание торгово-экономических связей со странами Азии и интеграция со странами ЕАЭС.

Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям, — подчеркнули в Минэкономразвития.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пакет ответных санкций Западу уже подготовлен. По её словам, он был разработан с учётом «чувствительных мест» западных стран, однако от конкретных сведений на этот счёт Матвиенко воздержалась.

Российский сенатор Сергей Цеков в свою очередь заявил, что санкции США и их союзников в отношении России обернутся против них же. По его словам, Россия привыкла к ограничениям и её ими не запугать. Он добавил, что Вашингтон и его партнёры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством».