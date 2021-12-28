В МИД рассказали о транзите газа через Украину после 2024 года

Перспективы транзита газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договорённостей по поставкам топлива и контрактов, отражающих спрос и предложение на данный момент, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, несмотря на политику сокращения использования газа, в Европе наблюдается колоссальный спрос на него.

Трудно делать прогнозы на долгосрочный период, — указал Биричевский.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова разговаривать с Украиной о продлении транзита газа, однако прежде необходимо понимать, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет его покупать. По его словам, вопрос поставок российского газа в Западную и Центральную Европу является исключительно коммерческим.

Полищук также напомнил, что существующий транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. В этой связи Украина может поднимать вопрос о продлении именно сейчас только в сугубо политических целях.

До этого руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон предположил, что Россия в течение зимы может перестать отправлять газ транзитом через Украину. Киев, по его словам, к подобному сценарию готов.