В России стабилизировались цены на подсолнечное масло

Глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что союз ожидает сохранения оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр в следующем сезоне. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул , что сейчас оптовые цены на данный продукт пришли в равновесие со стоимостью в магазине. Они соответствуют указанным в соглашении между производителями и ретейлерами значениям.

Мальцев добавил, что стоимость семян подсолнечника напрямую связана с мировыми ценами на продукты из него. По его словам, сейчас в мире наблюдается падение цен на все растительные масла.

Он полагает, что внутри страны масло начнёт дешеветь. Это будет связно с прогнозируемым обильным урожаем подсолнечника и введением демпферной пошлины на экспорт подсолнечного масла.

Ранее сообщалось, что в этом году сбор подсолнечника может стать рекордным и достичь 15,9 млн тонн. По данным Минсельхоза, в текущем году валовой сбор масличных культур составит не менее 22,5 млн тонн, в том числе подсолнечника — более 14 млн тонн.