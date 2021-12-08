В Кремле прокомментировали возможность повышения ставки рефинансирования

Президент России Владимир Путин не может дать указание Центробанку повысить ставку рефинансирования для возвращения инфляции к целевому уровню. Это решение принимает только регулятор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что для этого есть другие средства. Его слова приводит ТАСС.

Владимир Путин не может дать указание повысить ставку. Вопрос сформулирован некорректно. Это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью решение мегарегулятора. Приведение уровня инфляции к целевому порогу может быть достигнуто разными методами, эти методы будут прорабатываться в правительстве, — сообщил Песков.

Ранее экономисты, в числе которых эксперты из РАН, МГУ, ВШЭ, ЦСР заявили, что по итогам текущего года инфляция превысит 8%, а в 2022 году — будет на уровне 5–6%, что выше ожиданий ЦБ России. Главным драйвером инфляции они назвали сектор услуг, а основным фактором неопределённости — новый штамм COVID-19.

Ранее руководитель направления «макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина посоветовала россиянам не ждать снижения цен в магазинах. По её словам, из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза и ждать её быстрого возврата к 4% не следует.