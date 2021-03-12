В Кремле пообещали создавать благоприятные условия для инвестиций

https://static.news.ru/photo/308342be-8317-11eb-99f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия намерена создавать настолько благоприятные условия для внутренних инвестиций, насколько это возможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государство планирует и обязано создавать наиболее благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так их можно привлекать, и никак по-другому, — считает представитель Кремля.

Накануне президент Владимир Путин провёл совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. Он, в частности, выразил мнение, что инвестиционные проекты отечественного бизнеса нуждаются в системной поддержке.

Также, по словам главы государства, по всей стране безотлагательно должен быть введён механизм компенсации регионам инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что в рамках этого механизма две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам будут покрываться за счёт федеральных средств.

Путин подчеркнул, что это совещание было организовано в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию, которая уже началась. Более того, как писал NEWS.ru, Кремль рассматривает сценарий, согласно которому президент выступит перед парламентом лично, а не по видеосвязи. Дмитрий Песков отмечал, что в этой ситуации многое будет зависеть от эпидемиологической обстановке в стране. Он также сказал, что пока не готов назвать точную дату оглашения послания.