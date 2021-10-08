В Кремле оценили слова Лондона о специальном ограничении поставок газа

Заявления Лондона о якобы специальном ограничении РФ поставок газа в ЕС для одобрения «Северного потока — 2» являются абсолютным популизмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что Россия продаёт Европе столько газа, сколько та покупает. В случае, если Европа, включая Великобританию, будет контрактовать больше, то и поставки увеличатся.

Россия ничего не ограничивает. Россия продаёт ровно столько газа, сколько его покупают. Если европейцы, в том числе Британия, будут контрактовать большее количество газа, то им будет поставляться большее количество газа. Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить, — отметил Песков.

Ранее Times привела мнение кабмина Британии, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить ЕС одобрить строительство «Северного потока — 2».

В свою очередь обозреватель британского таблоида Daily Express заявил, что Россия направила Европе «ужасающее послание». Речь идёт о словах председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, пригрозившего ЕС «замерзанием», если трубопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в этом году. Издание считает, что Кремль специально приостановил поставки газа в Европу, чтобы добиться этого.

Он также пояснил, что действия Москвы привели к росту мировых цен и кризису, который затронул в том числе и Великобританию: в британском управлении рынка газа и электроэнергии Ofgem предупредили, что могут пересмотреть механизм ограничения цен на энергоносители, что приведёт к росту цен в том числе и для потребителей.