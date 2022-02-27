В Кремле оценили действия Центробанка на фоне новых санкций

В Кремле не видят поводов сомневаться в эффективности и надёжности Центрального Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые, велась в течение длительного времени.

Планы по реагированию есть, они реализуются сейчас по мере поступления проблем, — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также отметил, что президент лично займётся вопросами российской экономики в течение дня, в экстренном заседании по этому вопросу примут участие глава правительства Михаил Мишустин, первый зампред Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство приняло соответствующие решения, чтобы смягчить последствий санкций для экономики России и для её граждан. Он призвал их вовремя реагировать на происходящее и соблюдать план работы. По его словам, был принят ряд решений в части движения денежных средств, а также развития проектов замещения импортных комплектующих. Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что все бюджетные обязательства будут выполнены в первую очередь.