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В конгрессе призвали прекратить импорт российской нефти в США

10:20, 03 марта 2022
В конгрессе призвали прекратить импорт российской нефти в США Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Представители Демократической партии в Конгрессе США призвали американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из России, пишет Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию «Американские производители топлива и нефтехимии» (AFPM). В ответе организация поддержала запрет на закупку.

В письме отмечается, что в прошлом году члены AFPM импортировали 72 млн баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 млн баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения.

Поскольку любые закупки баррелей [нефти] из России теперь будут финансировать её войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным, — говорится в письме.

Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ, в котором выступила в поддержку Украины и подчеркнула, что действия РФ «должны встречать ожесточённое сопротивление». В то же время там отметили, что любой запрет на импорт должен исключать товары, которые находятся в пути в США.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики. Он отметил, что Вашингтон готов рассматривать возможные варианты нефтегазовых санкций против Москвы.

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