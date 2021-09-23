В Италии санкции ЕС против РФ назвали ошибкой

Призыв Европарламента расследовать действия «Газпрома» в связи с ростом цен на газ показывает, что антироссийская политика ЕС контрпродуктивна, заявил депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери. К скачку цен и коллапсу агропищевого экспорта привели ошибочные решения и санкции ЕС, отметил он в беседе с РИА Новости.

Вальдегамбери считает , что призыв к расследованию выглядит «бесполезным и тенденциозным». В отношении России «по несуществующим поводам» Брюсселем постоянно вводятся санкции, а они оказывают на европейскую экономику «эффект бумеранга».

Россия в августе 2014 года, напомнил депутат, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, в том числе из ранее вводивших антироссийские санкции государств ЕС.

Благодаря нашим санкциям Россия если и не достигла самообеспечения, то определённо сократила зависимость от пищевого импорта. Сельскохозяйственный экспорт Италии за последние семь лет потерял миллиарды долларов. Это вина России или абсурдной политики ЕС?, — задался вопросом Вальдегамбери.

Ранее стало известно, что Россия должна увеличить поставки газа через Украину. С таким требованием на фоне топливного кризиса в Европе выступил представитель Госдепа США Амос Хохштейн. Эксперт в области энергетики считает, что отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объёмы транзита газа через территорию Украины на октябрь вызывает беспокойство.