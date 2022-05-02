В Италии предложили временно разрешить оплату газа из России в рублях

Европейским компаниям следует временно разрешить оплачивать поставки газа из России в рублях, пока у властей не будет полного понимания юридических последствий такой схемы расчётов, заявил изданию Politico министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. По его мнению, на это может потребоваться несколько месяцев.

Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями, — сказал он.

По словам министра, он ожидает от Евркомиссии «быстрого и чёткого» заявления по данному вопросу.

Нефтегазовые компании не могут рисковать платить (в рублях — NEWS.ru), чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях, — добавил Чинголани.

Ранее министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что страны Евросоюза продолжат платить в евро или долларах за российский газ. Она подчеркнула, что именно эти валюты указаны в контрактах с РФ, и сообщество не позволит изменять их условия в одностороннем порядке.