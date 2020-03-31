https://static.news.ru/photo/dbffef5a-7325-11ea-b1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул внесли в Госдуму РФ на рассмотрение.

Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, поправки подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Законопроект предусматривает предоставление кредитных каникул для физлиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Комитет рассмотрел законопроект и поддержал, — заявил Аксаков на пленарном заседании Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).