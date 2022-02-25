В Госдуме заверили, что работа АвтоВАЗа в Тольятти не остановится надолго

Работа сборочных линий АвтоВАЗа в Тольятти не остановится надолго, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в разговоре с «Радио 1». О возможной приостановке работы из-за дефицита электрокомпонентов предупредил сам автоконцерн.

На протяжении последних полутора лет мировой автопром лихорадит из-за дефицита различных электронных компонентов. К сожалению, АвтоВАЗ также не является исключением. Но та весьма разумная политика, которую проводило руководство АвтоВАЗа, позволяла за счёт складских запасов не допускать нежелательного развития ситуации. Поэтому я склонен считать, что возможная приостановка работы, если и случится, будет носить временный характер, — сказал Гутенёв.

Он добавил, что решить проблему с комплектующими можно лишь через развитие отечественного производства. Сейчас ведётся работа в этом направлении, развитие отечественной электронной компонентной базы будет задачей на несколько лет.

Ранее Евросоюз подготовил второй пакет санкций против России, который в том числе ограничивает доступ России к передовым полупроводниковым технологиям. Санкции затронут 70% банковского рынка страны и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. Кроме того, Евросоюз запретит продажу всех самолётов и оборудования российским авиакомпаниям.