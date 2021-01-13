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В Госдуме рассказали о риске краж цифрового рубля

08:16, 14 января 2021
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Основные преимущества цифрового рубля — надёжность и прозрачность платёжных операций, поскольку деньги идут не через банк, посредника, а напрямую, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что хождению цифрового рубля не помешают никакие возможные антироссийские санкции, в том числе отключение от системы SWIFT.

Перевод цифровых денег — более прозрачная и надёжная операция. Платёж через банк может не пройти, если что-то случилось с посредником, например, у банка отозвали лицензию. Либо американцы примут санкции, возникнут сложности по обработке транзакций, и деньги не получится перевести. А здесь никто не может помешать отправить со своего цифрового кошелька деньги продавцу — ни санкционные решения, ни отзыв лицензии, потому что деньги хранятся не в банке, а в специальном цифровом кошельке, — отметил депутат.

Он пояснил, что транзакции цифровых рублей не будут иметь никакого отношения к системе обмена банковской информацией SWIFT, они работают в иной информационной системе и все финансовые и экономические потоки осуществляются независимо от SWIFT.

Минусы цифрового рубля пока непонятны, отмечает Анатолий Аксаков. Хотя по аналогии с криптовалютами можно предположить, что есть риск кражи средств. В среде криптовалют используются цифровые кошельки, и если человек теряет к нему доступ, он теряет и средства, которые там находятся. Правда, российский закон о цифровых финансовых активах требует, чтобы была возможность восстановить допуск к кошельку в определённых случаях, отметил депутат.

В октябре 2020 года Банк России представил для обсуждения концепцию цифрового рубля. Решение по ней ещё не принято. У каждого цифрового рубля будет свой уникальный цифровой код. Храниться они будут в специальном электронном кошельке, а их передача от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.

В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ по желанию смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот.

Получать пенсию в цифровых рублях — не обязанность, а право, если пенсионер решит, что ему так проще. Имея соответствующее приложение в телефоне, он может видеть, как происходит движение денег. Он может их тратить в распределённом реестре. Плюс Центробанк предполагает создать систему, в которой цифровые рубли будет удобно переводить в другие виды денег — безналичные, а далее и в наличные средства. Это такие же деньги по номиналу, — пояснил Анатолий Аксаков.

Он также сообщил, что опрос, проведённый среди членов Ассоциации банков России, показал, что порядка 70% банкиров поддерживает идею внедрения цифрового рубля. Они выступила «за», понимая, что это вызов для них, потому что определённая часть финансовых операций пройдёт мимо банковского сектора, отметил депутат.

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