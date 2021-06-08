Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что первый газ по завершённой ветке газопровода «Северный поток — 2» может быть пущен уже в этом году, пишет ТАСС.
Он также добавил, что проект будет
На данном этапе нет, не могут помешать завершению проекта. А вот в перспективе, если партия «Зелёные» пройдёт на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера, — произнёс Завальный.
Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.