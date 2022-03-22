18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на моторные масла

Депутат Госдумы Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла
08:17, 23 марта 2022
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на моторные масла Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла. Соответствующее письмо парламентарий направил в адрес премьера России Михаила Мишустина. В обращении указывается, что за последнее время цена на российские моторные масла в среднем поднялась на 100%, а на иностранные — на 200%, сообщает RT.

По словам депутата, он получат большое количество обращений от граждан с жалобами на возросшую стоимость нефтепродуктов российского производства.

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая повышение стоимости коммерческих перевозок, прошу вас оценить целесообразность введения механизмов регулирования цен на моторные масла отечественного производства,говорится в обращении.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле ранее направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. По мнению экспертов, такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются дефицита топлива.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео