В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на моторные масла

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Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию из-за ситуации на Украине. В компании будут наблюдать за текущим конфликтом и на основании этого принимать адекватные меры, пояснили в пресс-службе Sharp.

Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей хартии корпоративного...