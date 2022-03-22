В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на моторные масла
Депутат Госдумы Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:17, 23 марта 2022
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регулирование цен на моторные масла. Соответствующее письмо парламентарий направил в адрес премьера России Михаила Мишустина. В обращении указывается, что за последнее время цена на российские моторные масла в среднем поднялась на 100%, а на иностранные — на 200%, сообщает RT.
По словам депутата, он получат большое количество обращений от граждан с жалобами на возросшую стоимость нефтепродуктов российского производства.
Исходя из вышеизложенного, а также учитывая повышение стоимости коммерческих перевозок, прошу вас оценить целесообразность введения механизмов регулирования цен на моторные масла отечественного производства, — говорится в обращении.
Комитет Госдумы по промышленности и торговле ранее направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. По мнению экспертов, такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются дефицита топлива.