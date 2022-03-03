В Госдуме предложили отсрочить россиянам выплаты по кредитам

В связи с западными санкциями против России правительству следует определять срок действия кредитных каникул, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете». Он отметил, что такие кредитные каникулы для россиян с потребительскими кредитами были во время пандемии.

У нас такие каникулы в период пандемии действовали полгода. Сейчас мы предлагаем дать полномочия правительству, чтобы оно принимало решение об установлении срока действия каникул: на полгода, год, два или три, — сказал Аксаков.

Отмечается, что руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отчитывался о проведённом в ЦБ анализе эффективности кредитных каникул. Был сделан вывод, что их нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе.

Ранее Сбербанк объявил о намерении уйти с европейского рынка. Решение обусловлено аномальным оттоком средств в дочерних банках и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В Сбербанке добавили, что дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством.